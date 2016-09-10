Дамаск, 10 сентября, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Правительство Сирии одобрило соглашение Москвы и Вашингтона о прекращении боевых действий на территории Арабской Республики. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил источник, близкий к сирийским властям.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сирийское правительство одобрило соглашение, и в Алеппо вступит в силу режим прекращения огня по гуманитарным причинам», — говорится в сообщении

Ранее ряд СМИ сообщил, что по итогам 14-часовых переговоров в Женеве, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали пакет из 5 документов, которые касаются сирийского урегулирования.

Все договоренности между Москвой и Вашингтоном начнут действовать с 12 сентября.

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