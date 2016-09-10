Москва, 10 сентября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. В Москве запустили движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). В День города первыми пассажирами стали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. На торжественной церемонии открытия градоначальник отметил, что проект строительства нового наземного кольца метрополитена является дорогостоящим.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское центральное кольцо

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Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты на станции Лужники МЦК

Для жителей столицы МЦК открылось 10 сентября в 14:00. Начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов заявил журналистам, что на данный момент работают пять пересадок на МЦК со станций метро, не предусматривающих выход в город. Глава столичной подземки уточнил, в первый месяц работы график движения поездов «Ласточка» на новой магистрали будет осуществляться на 100%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция «Лужники» Московского центрального кольца

Одной из самых популярных станций МЦК в День города стала «Лужники», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сотни людей выстраиваются в очереди, чтобы прокатиться на новой кольцевой линии метро. Однако почти все опрошенные корреспондентом пассажиры не знают сколько станций МЦК открывается. Многие посетители не в курсе, что за проезд на МЦК в течение месяца не надо платить.

В фойе станции в течение всего дня дежурят несколько сотрудников метрополитена. Они помогают разобраться в нововведениях и раздают буклеты и листовки, в которые содержат устаревшую информацию: на схеме указаны 24 станции, а по факту 10 сентября открылось 26.

Дарья Антонова ИА REGNUM Информационные стенды на станции «Лужники «Московского центрального кольца

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник информационного центра столичной подземки, о готовности еще двух станций стало известно накануне, поэтому обновленные данные не успели внести. «Дополнительные две станции — это подарок москвичам. То есть всего не открыто еще 5 станций, их планируют запустить во втором этапе. К имеющимся 24-м станция (Окружная, Лихоборы, Балтийская, Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники, Площадь Гагарина, Крымская, Верхние Котлы, Зил, Владыкино, Ботанический сад, Ростокино, Белокаменная, Бульвар Рокоссовского, Локомотив, Шоссе Энтузиастов, Нижегородская, Новохохловская, Угрешская, Автозаводская, Хорошёво) прибавились Измайлово и Андроновка», — сообщила представитель метрополитена, пояснив, что готовятся к запуску станции Дубровка, Зорге, Панфиловская, Коптево и Соколиная Гора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция «Лужники» Московского центрального кольца

«Все вагоны заполнены битком, пассажиры катаются по МЦК как на аттракционе. Кондиционеры вроде справляются. Ничего нового, чем в обычной Ласточке тут нет», — поделилась своими впечатлениями корреспонденту ИА REGNUM одна из пассажирок в вагоне. По ее словам, поездка на новом кольце не занимает много времени: составы приходят на платформу с интервалом в 5−6 минут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры изучают обновленную схему московского метрополитена и МЦК

Пассажир Олег Сухарев отметил в комментарии ИА REGNUM, что на информационных табло МЦК отображается неправильное время. «Часы спешат на несколько минут. Еще бы было хорошо, если бы объявляли по громкой связи с какой стороны выход на платформу», — подчеркнул он.

А пассажирка Татьяна Камолова ожидала, что число вагонов, прибывающих на станцию, будет больше. «Да вот вагонов точно не хватает. Я думала, что будет длиненее, что состав будет большой. А тут почти половина платформы пустая. Тогда надо, наверное, границы на станции делать, где заканчивается поезд», — считает Камолова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Касса на станции Лужники МЦК

Напомним, в мэрии Москвы заявили, что полностью откроют все станции МЦК только к 2025 году. Всего на кольце будет 31 станция, на 17 станциях будет организована пересадка на 11 линий метро, а на 10 станциях — на пригородные электрички. Новую магичтраль полностью интегририруют в систему метро с едиными билетной и тарифной системами.