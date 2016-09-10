Санкт-Петербург, 10 сентября, 2016, 19:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали криминального авторитета, у которого при досмотре обнаружен кокаин. Об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

По данным полиции, задержание 45-летнего гражданина без определенного места жительства проходило 7 сентября в одном из ресторанов на Днепропетровской улице.

Установлено, что мужчина занимает высшую ступень в преступной иерархии и является так называемым «вором в законе».

«В ходе личного досмотра у него изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось наркотическое средство «кокаин» массой 12,8 гр», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.