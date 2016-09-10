Великий Новгород, 10 сентября, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня, 10 сентября, посетили остров Липно в дельте реки Мста в Новгородской области. Как сообщает пресс-служба Кремля, на острове президент и премьер осмотрели церковь Николы на Липне — православный храм конца XIII века, памятник новгородского каменного зодчества.

kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев на рыбацком судне на озере Ильмень

Затем Владимир Путин с Дмитрием Медведевым совершили прогулку на катере по озеру Ильмень, побеседовали с рыбаками.

Церковь Николы на Липне (1292 г.) — одна из первых каменных церквей, построенных после монгольского нашествия. В интерьере сохранились фрески XIII века. Церковь была разрушена в годы Второй мировой войны, отреставрирована в 1956 году.