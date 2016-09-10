Москва, 10 сентября, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Москва отмечает День города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, старт праздничным мероприятиям по всей столице дало театрализованное представление на Красной площади. Вся концертная программа была посвящена образу Москвы в кинематографе. Свои выступления подготовили звезды российской эстрады и танцевальные коллективы. На торжественной церемонии открытия выступили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Представление на Красной площади в день города Москвы

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Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин на дне города Москвы

Путин поздравил москвичей и всех граждан России с 869-летием столицы. Он отметил, что Москва является достоянием российского народа. «В следующем году Москве исполнится 870 лет. Эта дата символизирует множество важнейших событий в отечественной истории, но прежде всего, определяющую роль Москвы в собирании земель русских, в становлении и укреплении российской государственности. Всего за два века после своего основания Москва превратилась в державную столицу. С тех пор Россия и Москва — понятия неразделимые. Все мы чувствуем это коренное единство, оно утверждалось на протяжении столетий через преодоление тяжелейших испытаний и достижений, через блестящие победы», — сообщил президент.

Дарья Антонова ИА REGNUM Представление на Красной площади в день города Москвы

Собянин во время своего выступления также поздравил жителей столицы с праздником и поблагодарил Путина и правительство Российской Федерации за содействие в развитии города. «От имени москвичей хотел поблагодарить вас за то постоянное внимание, которое вы уделяете развитию столицы. При вашем непосредственном участии и контроле был создан базовый объект инфраструктуры — Московское центральное кольцо, которое сегодня запущено», — заявил градоначальник.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев, Владимир Путин и Сергей Собянин на дне города Москвы

На трибуне вместе с президентом и мэром за концертом наблюдали известные политические деятели, актеры, журналисты, ветераны, представители общественных организаций и почетные горожане. Всего, по данным пресс-службы ГУ МВД по городу Москве, в мероприятии на Красной площади приняли участие 5,7 тысяч человек. «Московские полицейские обеспечили охрану общественного порядка. Нарушений допущено не было», — уточнили в ведомстве.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Представление на Красной площади в день города Москвы

Основными площадками празднования дня рождения столицы стали улица Тверская, Парк Горького, станция МЦК «Лужники», ВДНХ, Поклонная гора и музей-заповедник «Коломенское». В городе проходят порядка 1000 различных мероприятий и 300 концертов, в которых принимает участие около 200 популярных исполнителей и 3 тысяч коллективов. Площадки празднования открыты в каждом округе города. По состоянию на 18:00 сотрудники ГУ МВД столицы зафиксировали порядка 800 тысяч человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полина Гагарина на праздновании дня города Москвы

Дарья Антонова ИА REGNUM Представление на Красной площади в день города Москвы

Напомним, отмечать свое 869-летие столицы продолжит и 11 сентября. По прогнозам мэрии, за два дня в праздновании Дня города примут участие около 10 млн человек.

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