Киев, 10 сентября, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины выразило Российской Федерации (РФ) решительный протест в связи с намерением провести парламентские выборы 18 сентября в Крыму и в г.Севастополе. Об этом, как передает УНН, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!»

«Мы выразили очередной раз государству … решительный протест по поводу намерений провести выборы на «временно оккупированной территории Украины» — АРК и г. Севастополе, — отметила пресс-секретарь МИД. — Мы отметили, что действия российской стороны противоречат международному праву и законодательству Украины».

В связи с этим проведение Россией выборов в помещениях дипломатических и консульских служб РФ на территории Украины невозможно, сообщила Беца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым в марте 2014 года вернулся в состав Российской Федерации (РФ) после референдума, на котором более 90% местных жителей высказались за выход из состава Украины.

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