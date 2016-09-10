Калининград, 10 сентября, 2016, 18:24 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 10 сентября, произошло ЧП в муниципальном Центральном парке отдыха города (ЦПКиО), в народе именуемый парком Калинина.

klops.ru Место происшествия в калининградском ЦПКиО

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель прокуратуры Калининградской области Оксана Пономарёва, на аттракционе «Вальс» сорвалась с металлических креплений кабинка-ракушка, в которой находились 27-летний мужчина и его 7-летний сын.

Оба получили телесные повреждения и доставлены в больницу. По словам медиков, жизнь пострадавших вне опасности.

Работа аттракциона остановлена.

В связи с произошедшим прокуратура Калининградской области организовала проверку соблюдения владельцем аттракциона разрешительно-лицензионных требований и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности посетителей аттракциона.

В начале 2016 года ЦПКиО попадал в скандальную медиахронику после того, как руководство парка распорядилось засыпать песком бесплатную снежную горку, вынудив детей кататься на платной, расположенной по соседству.