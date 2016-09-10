Тверь, 10 сентября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Российский пилот Евгений Фирсов, выступавший за команду «ПЭК: спорт», погиб во время гоночных тестов нового раллийного автомобиля. Об этом сообщается на сайте Российской автомобильной федерации.

rosrr.com Евгений Фирсов

Трагедия произошла в пятницу, 9 сентября, в Тверской области.

«Во время гоночных тестов нового раллийного автомобиля погиб пилот команды «ПЭК: спорт» Евгений Фирсов», — говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти гонщика не уточняются.

Отметим, что прощание с чемпионом России по автогонкам Евгением Фирсовым состоится 11-го сентября в Москве.

«Церемония пройдет с 10:00 до 12:00 на территории управляющей компании «ПЭК» (1-ый Вязовский проезд, дом 4, строение 19)», — говорится в сообщении.