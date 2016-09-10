Ставрополь, 10 сентября, 2016, 18:17 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Ставропольские студенты пронесли флаг Белоруссии в поддержку паралимпийцев

Студенчество Ставропольского края поддержало белорусских спортсменов, пронесших российский флаг на Паралимпийский играх в Рио-Де-Женейро. Первокурсники крупнейшего в округе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) пронесли флаг республики 10 сентября на параде российского студенчества в Ставрополе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг был пронесен колонной СКФУ и размещен на самом видном месте перед эстрадой, где располагались ректоры вузов, колледжей и техникумов Ставрополья, а также региональные и городские чиновники.

Слова поддержки белорусским паралимпийцам, пострадавшим из-за солидарности с Россией, команда которой не была допущена на паралимпийские игры в Бразилии, высказал и глава Ставрополья Владимир Владимиров.

«Очень важно, что студенты СКФУ пронесли сегодня этот флаг в знак поддержки белорусских паралимпийцев. Давайте поддержим Белоруссию, спасибо вам, братья-белорусы!», — заявил Владимиров.

Отметим, что парад российского студенчества состоялся 10 сентября 15 раз и проводится в тридцати городах России. Ставрополье принимает в нем участие впервые. Всего парад собрал до 8 тыс. первокурсников из 23 вузов и ссузов региона.

Напомним, 8 сентября на церемонии открытия Паралимпийских Игр в Рио-де-Жанейро спортсмены из Белоруссии пронесли во время Парада наций на стадионе «Маракана» флаг России. Международный паралимпийский комитет расценил это как политический протест.