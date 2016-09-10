Москва, 10 сентября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Причиной смерти актрисы Ирины Ефремовой, тело которой было обнаружено 10 сентября в квартире в центре Москвы, могла стать остановка сердца. Об этом, как передает НТВ, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

kino-teatr.ru Ирина Ефремова

Труп женщины, которая за свою карьеру сыграла 26 ролей в сериалах и кино, находился в квартире на Зоологической улице.

Тело 53-летний актрисы было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти. По предварительным данным, Ефремова скончалась в результате острой сердечной недостаточности.

Напомним, что наиболее известные роли женщина сыграла в сериале «Две судьбы» и в фильме «Четыре таксиста и собака».

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