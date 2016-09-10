Калининград, 10 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Коммунальные службы Калининграда закрасили изображение Гитлера в центральной части города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Калининграда.

vesti-kaliningrad.ru Изображение Гитлера закрасили

Напомним, портрет нацистского преступника был нанесён на жилой многоквартирный доме, расположенный на улице Космической в районе лицея № 23.

Накануне прокурор Ленинградского района г. Калининграда Александр Пиннекер внёс представление главе города Александру Ярошуку ликвидировать изображение.

Как передаёт сегодня, 10 сентября, корреспондент ИА REGNUM с места события, коммунальщики полностью выкрасили закрасили электрический распределительный шкаф, на двери которого был нанесён трафаретом портрет Гитлера.

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Петрович Пирожков в интервью ГТРК «Калининград» так прокомментировал выходку неизвестных:

«Это безобразие. Попробуйте в странах Балтии даже нарисовать, по-русски написать или по-немецки — такие штрафные санкции получат. А у нас это в порядке вещей! Надо немедленно карать эту категорию. Эти люди работают на пятую колонну».