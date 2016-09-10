Манчестер, Великобритания, 10 сентября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) на своем поле уступил «Манчестер Сити» (Манчестер) в матче четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Футбольное поле

Встреча, прошедшая 10 сентября на «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились Кевин де Брейне (15-я минута) и Келечи Ихеаначо (36-я), единственный мяч за хозяев провел Златан Ибрагимович (42-я)

Таким образом, «Манчестер Сити» после 4-х туров набрал 12 очков и единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ. У «Манчестер Юнайтед» на данный момент в активе 9 очков и третье место.

Английская Премьер-лига (АПЛ). Четвертый тур.

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:2.

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