Киев, 10 сентября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. На Украине пропал экс-председатель Киевской областной госадминистрации Максим Мельничук. Об этом рассказала жена бывшего чиновника в эфире телеканала «112 Украина».

kievvlast.com.ua Максим Мельничук

По словам Галины Мельничук, последний раз она общалась со своим супругом днем в пятницу, 9 сентября.

При этом она добавила, что минувшей ночью в их доме прошли обыски, а о местонахождении ее мужа ничего не знают даже его помощники.

«Мне сообщили поздно вечером, что в мой дом попали чужие люди, вооруженные, которые входят в дом и никого не впускают, — говорит Галина Мельничук. — Они позволяли себе делать разные вещи, потому что когда я узнала, что здесь, то позвонила своей маме, она прибыла немного раньше, я была далеко за городом с детьми».

Супруга экс-председателя Киевской облгосадминистрации добавила, что правоохранители не пустили пожилую женщину в дом, «очень некорректным тоном общались с женщиной и запрещали снимать какое-то видео».

Напомним, 9 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении от должности киевского губернатора Максима Мельничука.