Симферополь, 10 сентября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Самолет с первой официальной организованной группой китайских туристов прибыл вчера вечером, 9 сентября, в Крым. Об этом, как передает НТВ, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Китаянка

«9 сентября в аэропорт Симферополя прибыла первая официальная группа туристов из Китая, основной и главной целью которой является посещение Крыма и ознакомление с полуостровом», — сказал он. При этом Черняк добавил, что китайские туристы посещают российский полуостров в рамках подписанного между Москвой и Пекином договором о безвизовом пересечении границы.

«Это первая группа сегодня, и серьезные перспективы в будущем, — говорит Черняк. — Китай — единственная страна, способная обеспечить Крым любым количеством туристов».

По его словам, китайских туристов в первую очередь интересуют познавательные экскурсии, а не пляжный туризм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации (РФ) после референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей высказались за выход из состава Украины.