Москва, 10 сентября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. В квартире в центре Москвы найдена мертвой российская актриса Ирина Ефремова, которая сыграла 26 ролей в сериалах и кино. Об этом сегодня, 10 сентября, передает радиостанция «Говорит Москва».

Цитата из к/ф «Четыре таксиста и собака». Реж. Федор Попов. 2004. Россия Ирина Ефремова в роли Юрковой

Сообщается, что тело Ефремовой обнаружено в квартире на Зоологической улице в центре столицы. По предварительным данным смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Ефремова известна российскому зрителю по ролям в сериале «Две судьбы» и фильме «Четыре таксиста и собака».

Актрисе было 53 года.