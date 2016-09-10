Москва, 10 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца полковника МВД РФ, заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. Заседание суда состоялось сегодня, 10 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил полковника Захарченко под арест до 8 ноября.

Ранее Захарченко были предъявлены обвинения по трем статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной деятельности следователя».

Захарченко был задержан накануне в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 7 млн рублей. При задержании у Захарченко были изъяты 20 млн рублей. При обыске на квартире Захарченко оперативники нашли мешок с иностранной валютой на сумму около 9 млрд рублей. По неподтвержденным данным, квартира, где были обнаружены столь внушительные средства, принадлежит сестре Захарченко.