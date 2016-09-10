Оренбург, 10 сентября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. В Оренбурге на Международном молодежном образовательном форуме «Евразия» 9 сентября более 30 идей представлены в рамках решения пяти кейсов. Участникам предоставили несколько часов для разработки и подготовки к презентации своих проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре форума.

форумевразия.рф Победители кейс-фестиваля

«Участники активно вовлеклись в работу, несмотря на небольшой период времени, который был отведен на решение кейсов. Командная работа удалась, что подтверждают результаты. Многие из решений, действительно, возможно реализовать на практике», — прокомментировал руководитель кейс-фестиваля Ираклий Хелая.

Участникам было необходимо исследовать проблематику кейса, проанализировать его суть, проработать несколько возможных вариантов решения и презентовать лучшие из них. Все кейсы были ориентированы на реальные события. Отметим, что все идеи имеют возможность для реализации.

В решении кейса для XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов участникам предстояло проработать стратегию продвижения мероприятия, программу события и мотивационную основу. Победу одержала команда «Миргород», которая акцентировала внимание на пяти аспектах. Первый состоял в создании международных проектов с участниками, которые будут синхронно реализовываться в разных странах. Второй подразумевает кейс-чемпионат, победители и активные участники которого получают возможность найти партнёров, спонсоров, пройти стажировку в мировых организациях, попасть в программу международного обмена. Третий — создание видеоканала с использованием VR технологий. Четвертым решением стала мировая эстафета, которую разделили на две части. Сначала по плану участников стартует акция «Запусти голубя мира», которая заключается в том, что все страны-участницы одновременно запустят в небо птиц, символизирующие согласие и порядок. Далее создание тематических граффити в городах мира.

«Мы безумно счастливы! Я изначально ехала на форум с одной целью — принять участие в решении кейса. И вот, мечты сбываются. Мы тратили на решение кейса все свободное время, и приятно, что нас так высоко оценили. Мы с командой уже готовы приступить к работе», — прокомментировала член команды-победительницы Анастасия Кулакова.

Члены команды «Миргород» награждены путевками на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоится в Сочи в 2017 году.

Отметившие в качестве проблемы малоразвитую систему волонтерства в странах СНГ участники из команды «Добряк» предложили квест, где группы из разных национальностей пройдут по историческим местам и тематическим площадкам. Предполагается, что студенты будут замотивированы к проведению подобных мероприятий в своих университетах. Это решение победило в тематике «Волонтёрское движение — международный язык общения молодёжи».

Победители кейса «Молодые соотечественники в общественной дипломатии» из команды «Тимуровцы» проанализировали основные формы коммуникации соотечественников и предложили наладить активную работу с общественными лидерами и создать специальную сеть соотечественников, чтобы избавиться от главной проблемы — информационного вакуума.

В кейсе «Коллективная реализация социальных и творческих идей» победила команда «Вектор». Их идея состоит в создании в Оренбурге автоматического сервиса бытовых услуг для студентов, пенсионеров, жителей общежитий и малогабаритных квартир.

В рамках кейса «Вовлечение молодёжи в социальную практику» разработана идея социальной направленности для XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Команда «Энергия молодежи» предложила использовать велосипеды для зарядки мобильных устройств. Каждый желающий сможет проехаться на двухколесном транспорте, который вырабатывает энергию, а водитель самостоятельно проследит тот уровень энергозатратности, который нужен для простой зарядки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 7−11 сентября проходят первый Международный молодежный образовательный форум «Евразия». Форум собрал более 800 участников из разных стран. В одобренном проекте резолюции содержится предложение Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность проведения форума на регулярной основе. В проекте документа отмечается символичность проведения форума в сердце Евразии и эффективность подобной международной коммуникационной платформы.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Оренбургской области, «Роспатриотцентр» и «Международный молодежный центр».

Форум станет одним из крупнейших молодёжных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи.