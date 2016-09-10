Оренбург, 10 сентября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 10 сентября вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова и директор «Евразии» Алексей Любцов представили участникам Международного молодежного образовательного форума «Евразия» резолюции форума. До конца сентября участники смогут дополнять документ и вносить свои предложения, после чего итоговый вариант будет опубликован и начнет исполняться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре форума.

форумевразия.рф «Евразия» в лицах

«Мы присутствуем при рождении исторического события. На нашей Оренбургской земле проходит такое знаковое для международной политики и студенчества мероприятие, объединяющее молодежь из разных стран. Особенно важно, что форум подчеркивает роль русского языка, который многие люди считают родным по всему миру», — обратилась к участникам вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова.

Директор форума Алексей Любцов акцентировал внимание на том, что каждый из участников «Евразии» может внести в резолюцию свои предложения и высказаться, если не согласен с каким-либо из пунктов. В проекте документа отмечается символичность проведения форума в сердце Евразии и эффективность подобной международной коммуникационной платформы. Кроме того, выделяется значимость слета российских соотечественников, которые проживают за рубежом и проведение волонтерской программы «Послы русского языка».

В резолюции, которая подготовлена исходя из предложений участников, также выражена благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и правительству Оренбургской области за плодотворный формат работы. Помимо этого, отдельная благодарность выражена Фонду поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

«Впервые за всю историю проведения федеральных форумов в России иностранные участники смогли получить гранты на свои проекты. Это стало возможно благодаря Фонду поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Надеемся, что эта практика будет работать и дальше», — прокомментировал директор форума Алексей Любцов.

В проекте резолюции содержится предложение Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность проведения форума на регулярной основе. Подразумевается, что за исполнением решений будет следить специальный исполнительный комитет, созданный по итогам принятия документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 7−11 сентября проходит первый Международный молодежный образовательный форум «Евразия», участниками которого стали более 800 человек из разных стран.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Оренбургской области, «Роспатриотцентр» и «Международный молодежный центр».

Форум станет одним из крупнейших молодёжных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи.