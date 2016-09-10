Москва, 10 сентября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В День города в Москве активисты движения «Очередники Москвы» провели акцию протеста у здания правительства города на улице Тверская. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель движения Луиза Мартьянова, 20 человек раздавали москвичам порядка 1000 листовок с информацией о проблемах очередников. По ее словам, участники акции встретили на Тверской мэра Москвы Сергея Собянина, который пообещал заняться волнующим очередников вопросом.

Движение «Очередники Москвы» Сергей Собянин среди участников акции

«Пока мы раздавали листовки я увидела Собянина, подбежала к нему и озвучила нашу проблему. Он сказал мне так: «скоро, скоро решу», — сообщила Мартьянова.

Она также добавила, что очередницу Ларису Дроздову, организовавшую одиночный пикет и голодовку возле мэрии, снова забрали в отделение.

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«Сегодня третий день, как она голодает у мэрии. Утром сотрудники полиции увезли ее в Тверское отделение, где продержали более 5 часов. Они объяснили, что задержание произошло из-за Дня города. После состояние Ларисы резко ухудшилось и на данный момент ее везут в Боткинскую больницу», — пояснила она.

Напомним, 1 июля 2016 года активисты движения «Очередники Москвы» объявили бессрочную голодовку. Они требуют предоставить положенные им квартиры. Несколько очередников голодали у здания приемной «Единой России» в Банном переулке, проводили встречи с депутатами и одиночные пикеты. Участников протестных акций неоднократно увозили в отделения полиции. Дело дошло до суда. Судебные заседания переносились из-за фальсификации данных, после судьей было принято решение оштрафовать четверых очередников и признать их виновными по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Следующее заседание суда назначено на 20 сентября 2016 года.