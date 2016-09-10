Мэр Москвы пообещал решить проблему жилищных очередников
Москва, 10 сентября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В День города в Москве активисты движения «Очередники Москвы» провели акцию протеста у здания правительства города на улице Тверская. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель движения Луиза Мартьянова, 20 человек раздавали москвичам порядка 1000 листовок с информацией о проблемах очередников. По ее словам, участники акции встретили на Тверской мэра Москвы Сергея Собянина, который пообещал заняться волнующим очередников вопросом.
«Пока мы раздавали листовки я увидела Собянина, подбежала к нему и озвучила нашу проблему. Он сказал мне так: «скоро, скоро решу», — сообщила Мартьянова.
Она также добавила, что очередницу Ларису Дроздову, организовавшую одиночный пикет и голодовку возле мэрии, снова забрали в отделение.
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«Сегодня третий день, как она голодает у мэрии. Утром сотрудники полиции увезли ее в Тверское отделение, где продержали более 5 часов. Они объяснили, что задержание произошло из-за Дня города. После состояние Ларисы резко ухудшилось и на данный момент ее везут в Боткинскую больницу», — пояснила она.
Напомним, 1 июля 2016 года активисты движения «Очередники Москвы» объявили бессрочную голодовку. Они требуют предоставить положенные им квартиры. Несколько очередников голодали у здания приемной «Единой России» в Банном переулке, проводили встречи с депутатами и одиночные пикеты. Участников протестных акций неоднократно увозили в отделения полиции. Дело дошло до суда. Судебные заседания переносились из-за фальсификации данных, после судьей было принято решение оштрафовать четверых очередников и признать их виновными по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Следующее заседание суда назначено на 20 сентября 2016 года.