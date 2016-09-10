Вашингтон, 10 сентября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) рекомендует американским гражданам не использовать смартфон Samsung Galaxy Note 7, который якобы является взрывоопасным. Об этом сегодня, 10 сентября, пишут «Известия».

Опасный смартфон

Напомним, 8 сентября в городке Сент-Питерсберг (США, штат Флорида) сгорел джип, в котором на зарядке был оставлен Samsung Galaxy Note 7. Совместное расследование причин инцидента ведет пожарная служба и Samsung.

Не дожидаясь результатов расследования CPSC предупреждает граждан США об опасности Samsung Galaxy Note 7. Американских потребителей, использующим смартфоны данной марки, призывают выключить их, прекратить заряжать и не использовать.

Стоит отметить, что южнокорейская Samsung уже решила отозвать и приостановить продажи устройств Galaxy Note 7.