Власти США призывают не использовать новый смартфон Samsung Galaxy Note 7
Вашингтон, 10 сентября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) рекомендует американским гражданам не использовать смартфон Samsung Galaxy Note 7, который якобы является взрывоопасным. Об этом сегодня, 10 сентября, пишут «Известия».
Напомним, 8 сентября в городке Сент-Питерсберг (США, штат Флорида) сгорел джип, в котором на зарядке был оставлен Samsung Galaxy Note 7. Совместное расследование причин инцидента ведет пожарная служба и Samsung.
Не дожидаясь результатов расследования CPSC предупреждает граждан США об опасности Samsung Galaxy Note 7. Американских потребителей, использующим смартфоны данной марки, призывают выключить их, прекратить заряжать и не использовать.
Стоит отметить, что южнокорейская Samsung уже решила отозвать и приостановить продажи устройств Galaxy Note 7.