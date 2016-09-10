Москва, 10 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. По итогам 14-часовых переговоров в Женеве, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри согласовали пакет из пяти документов, которые касаются сирийского урегулирования. Об этом сегодня, 10 сентября, пишут «Ведомости».

ИА REGNUM

Встреча проходила накануне в Женеве (Швейцария). Переговоры затянулись из-за того, что Керри пришлось очень долго согласовывать достигнутые договоренности с Вашингтоном.

На пресс-конференции по итогам встречи Лавров подчеркнул, что Сирия — это не та тема, на которой можно спекулировать. «Вопреки недоверию, попыткам сорвать то, о чем мы сегодня договорились, мы смогли выработать пакет документов. Сегодняшний документ не единственный, их всего пять», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также пояснил, что эти документы не станут достоянием общественности, так как содержан много «серьезной, чувствительной информации». Если эти документы попадут не в те руки, то наверняка будут предприняты попытки сорвать выполнение мер, предусмотренных и в рамках доставки гуманитарной помощи, и в других частях росийско-американских договоренностей.

Однако, глава МИД РФ в целом очертил круг достигнутых договоренностей. Первым шагом для стабилизации ситуации в Сирии переподтверждение режима прекращения боевых действий. Россия и США обязуются сделать все возможное, чтобы стороны сирийского конфликта, на которые у Москвы и Вашингтона есть влияние, сделали некоторые шаги, переподтвердили свою приверженность режиму прекращения боевых действий сначала на 48 часов, с продлением еще на 48 часов и с тем, чтобы выйти на постоянное соблюдение этого режима.

Если режим перемирия в Сирии проработает в течение семи дней, то в Арабской Республике будет создан специальный центр по размежеванию террористов и умеренной оппозиции. Все договоренности между РФ и США начнут действовать с 12 сентября.

Кроме того, Россия и США согласовали сирийские районы, по которым будут скоординированы авиаудары. «И в этих районах будут работать только ВКС России и ВВС США», — подчеркнул Лавров.

Эти договоренности должны помочь наладить эффективную координацию в борьбе с терроризмом и расширить доступ нуждающихся сирийцев к гуманитарным грузам. И, конечно же, достигнутые договоренности должны помочь возобновить политический процесс, «который уже давно топчется на месте», отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что 100%-й гарантии реализации российско-американских договорённостей по Сирии никто дать не может. «Слишком много игроков вовлечено в эту головоломку, слишком диаметральны интересы целого ряда элементов», — пояснил министр.