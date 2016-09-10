Калуга, 10 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. 536-й годовщине Великого стояния на реке Угре посвящен Военно-исторический праздник, который открылся сегодня, 10 сентября в селе Дворцы Дзержинского района Калужской области.

magput.ru Великое стояние на реке Угре. 1480 год

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, традиционно, главные торжества начались во Владимирском скиту монастыря Тихонова пустынь с молебна, служение которого возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент.

Затем, на митинге с поздравлением выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, а кадеты казачьих класов области торжественно приняли присягу. Участники и гости церемонии возложили цветы к Поклонному Кресту.

Победитель четвертого сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале иеромонах Фотий исполнил гимн, посвященный Великому стоянию на реке Угре в сопровождении молодежного симфонического оркестра. Мужской академический хор калужской областной филармонии исполнил духовные произведения.

По информации организаторов, далее, на смотровой площадке на берегу реки Угры программу праздника продолжат выступления фольклорных коллективов, ярмарка и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

На специализированных интерактивных площадках будут «разбиты», исторически приближенные к событиям 1480 году военные лагеря Московской Руси и Большой Орды. Гости праздника смогут познакомиться с жизнью и бытом русских и монголо-татарских воинов, образцами вооружения и обмундированием

Апофеозом торжеств станет военно-историческая реконструкция события произошедшего в этих местах 536 лет назад. В реконструкции на берегу реки Угры примут участие исторических клубы «Батальон» и «Русская Крепость»

Напомним, Великое стояние на реке Угре — это военные действия года между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III Васильевичем. Они были вызваны отказом Москвы платить Орде ежегодную дань. Битва на реке Угре фактически положила конец двухвековому монголо-татарскому игу, и сделало независимым Московское государство. Великое стояние на Угре стало началом государственного суверенитета России.