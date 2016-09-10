Оренбург, 10 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Участники Международного молодежного образовательного форума «Евразия» пронесут флаги Белоруссии на Параде студенчества в Оренбурге. С этой инициативой выступил участник форума из Уфы Константин Иванов, который обратился в социальной сети к своим подписчикам: «Завтра в Оренбурге пройдёт Парад студенчества, и я предлагаю пронести на нем белорусские флаги и рассказать об этом всем!».

форумевразия.рф Участники Международного молодежного образовательного форума «Евразия»

Этот жест — знак благодарности за поступок белорусской паралимпийской сборной на церемонии открытия XV Паралимпийских летних игр в Рио-де-Жанейро. К россиянам присоединятся и иностранные коллеги, принимающие участие в форуме «Евразия». Зарубежные делегации поддерживают акцию и также изъявили желание пройти с белорусскими флагами. Идею участника форума «Евразии» поддержали организаторы Парада студенчества в регионах его проведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская Паралимпийская сборная отстранена от Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году без объективных причин.

Делегация Белорусской республики в знак поддержки нашей сборной пронесла российский флаг во время парада атлетов церемонии открытия Олимпиады.