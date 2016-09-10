Москва, 10 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Госдуме не сомневаются, что решение, позволяющее проживающим на Украине гражданам России принять участие в выборах, будет найдено, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября. «По данным ЦИК, на Украине сейчас порядка 80 тыс российских избирателей, право на волеизъявление которых будет нарушено киевской властью. Не сомневаюсь, что даже в этих условиях мы найдем эффективное решение, чтобы их голоса были услышаны», — заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

По словам парламентария, решение украинских властей — очередной антироссийский выпад, идущий в разрез с международными правовыми нормами и обязательствами Украины, в том числе в рамках ООН, Совета Европы и СНГ.

«И вне сомнения, это решение, как и недавние бессмысленные постановления Верховной рады с призывами не признавать итоги выборов в Госдуму, продиктовано западными кураторами. Ни для никого не секрет, что Украина — это территория внешнего управления. Остается только сожалеть», — сказал депутат.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел своей страны Павлу Климкину проинформировать Российскую Федерацию о невозможности проведения выборов в российскую Государственную думу «на украинской территории». Об этом сегодня, 10 сентября, написал в своем Twitter пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Выборы в Госдуму пройдут в России 18 сентября.