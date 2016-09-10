Киев, 10 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Руководство непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата заявило о недопустимости оскорбительных высказываний представителей Римско-католической церкви в адрес украинского народа, передают Факти.

«Полный упадок по всем направлениям...»

Такое заявление сделал заместитель главы Синодального отдела по социальному служению УПЦ КП Сергей Дмитриев, реагируя на резкие высказывания апостольского нунция на Украине Клаудио Гуджеротти, который признал, что Украина находится в полном упадке по всем направлениям.

«Смотреть на ситуацию сверху недопустимо. Это оскорбительно», — сообщил Дмитриев. Представитель раскольников КП подчеркнул, что навязывание негативной оценки происходящих на Украине событий непозволительно как для иностранных, так и для украинских католиков.

«Это все равно, что кто-то будет наблюдать за чьей-то бедой на расстоянии в тысячи километров и говорить, как поступать», — резюмировал священник.

Напомним, ранее нунций в интервью Radio Vaticana заявил, что Украина стала причиной резкого ухудшения отношений между ведущими мировыми государствами.