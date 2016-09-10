Москва, 10 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В Москве, 10 сентября, состоялось открытие Московского центрального кольца (МЦК), заявил мэр столицы Сергей Собянин во время торжественного мероприятия на Красной площади. Он отметил, что новое кольцо — это достойный вклад в развитие экономики города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТПУ «Лужники»

Количество станций, которые уже открыты для пассажиров, мэр не назвал.

Градоначальник также поздравил москвичей с праздником Дня города.

«Москва становится более комфортным и удобным для людей городом. Все это делается благодаря вашему труду, москвичи», — подчеркнул он.

10 и 11 сентября Москва отмечает свое 869-летие.

Ранее в мэрии столицы сообщили, что на День города откроют 26 станций МЦК из 31.