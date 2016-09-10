Москва, 10 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в торжественной церемонии открытия Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает агентство «Москва».

kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Собянин на станции «Лужники» Московского центрального кольца

Президент и мэр на станции «Ленинский проспект» сели в один из поездов «Ласточка», которые будут курсировать по МЦК. Путин проверил прочность ручек сидений и спросил у Собянина, сколько времени ушло на реализацию проекта.

Собянин ответил, что активная стройка длилась два года. Предпроектное решение заняло четыре года. «Большая часть работ была сделана, как обычно. на финишном этапе. Всего 31 станция. Сегодня мы запускаем 26 станций. И по графику в ближайшие месяцы будут сданы еще пять станций», — рассказал Собянин.

Для пассажиров МЦК откроется сегодня в 14:00. По МЦК будут ходить до 100 поездов в сутки. В часы пик интервал движения составит до 6 минут. В течение месяца москвичи и гости столицы могут пользоваться МЦК бесплатно. После этого, пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на метро или монорельс в течение 90 минут с момента первого прохода через турникет. Также на МЦК будет установлена билетная и тарифная системы московского метрополитена, включая правила проезда льготных категорий граждан.