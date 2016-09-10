Чебоксары, 10 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Чувашии экологи и общественники продолжают бороться за судьбу 65 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые составляют 70% всех региональных ООПТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Пройдя все инстанции, они обратились к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой «воздействовать на правительство Чувашии» и восстановить природоохранный статус у всех 65 территорий. «На местном уровне мы получаем только отписки, в которых органы власти Чувашии себя полностью оправдывают, прикрывают друг друга и играют с жителями Чувашии в «глухой телефон». И как видно, никто им не указ», — говорится в обращении экологов, опубликовавших новую петицию на сайте change.org. Авторы напоминают, что ранее под бумажными обращениями подписывались 1 тыс. человек, ещё 17,5 тыс. граждан поддержали общественников на электронной платформе.

ИА REGNUM В чебоксарском Заволжье

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В Чувашии сразу 65 «красивейших природных уголков» «очень быстро, без обсуждения с гражданами» лишились особой охраны в марте 2016 года и накануне объявленного президентом РФ года особо охраняемых природных территорий. В часности, это озера Светлое, Малое и Большое Лебединое, Астраханка, озеро Журавлиное, леса «Старовозрастные дубравы», «Лакревский лес», «Культуры Гузовского», «Явлейская роща», «Чуварлейский бор». Среди них — все территории в Заволжье, где ценность участков в свете предстоящей газификации резко возросла.

«Теперь эти территории находятся под угрозой приватизации, вырубки и застройки. Так случилось уже со многими территориями, которые находятся вблизи города Чебоксары. Подобные мероприятия правительства Чувашии активизировались в последние несколько лет. Понятно, что не из любви к природе и заботе о нас правительство Чувашии так быстро ликвидировало 65 ООПТ», — считают авторы обращения. И полагают худшее: «лакомые территории», ради которых «затевался в Чувашии весь этот цирк с отменой постановления», «никогда не получат статус особой охраны».

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В петиции отмечается, что власти региона «с гражданами играют словно в мячик»: «Кабинет министров Чувашии просто игнорирует просьбы граждан о сохранении ООПТ, перенаправляя ответы в Минприроды Чувашии. Те, в свою очередь пишут, что это не их функции создавать и ликвидировать ООПТ и отправляют всех в Кабинет министров Чувашии. Хотя собственно Минприроды Чувашии подготовило постановление, которым лишились охраны 65 ООПТ. Кроме того, пишут, что этих ООПТ не стало еще с 1995 года, с момента принятия нового федерального закона об ООПТ, так как с того времени нормативные документы по этим территориям нормально не оформили. Зато органы власти Чувашии отменили все советские постановления, которыми они были созданы».

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Общественники и экологи напоминают о том, что данные природные территории существовали как региональные ООПТ десятки лет и находились под охраной, на все это выделялись бюджетные деньги. «70% ООПТ Чувашии «похоронили» ‑ и ничего. Даже органы прокуратуры — не против. Их не смущает даже то, что оказывается 15−20 лет деньги использовались не по назначению… Возникает вопрос: «Зачем вообще нужны беззубые контролирующие органы, такие, например, как Чебоксарская природоохранная прокуратура?»

Не указ региональным властям и позиция Минприроды России, которое вступилось за особо охраняемые природные территории Чувашии, назвав ситуацию недопустимой. Было направлено соответствующее требование в адрес Кабинета министров Чувашии. «К сожалению, как отмечает Минприроды России, иных мер воздействия на правительство Чувашской Республики, кроме озвучивания своих требований, они не имеют», — говорят общественники.

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«Уважаемый Владимир Владимирович, как так случилось, что у нас в Чувашии настолько наплевательски относятся к гражданам и к природе? Как так получается: вы своими указами призываете принять меры по сохранению ООПТ в России, а для регионов ваш указ — это что-то несерьезное и фантастичное?» — недоумевают авторы обращения, подчёркивая, что «действия правительства Чувашской Республики уже бьют через край переполненной чаши».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под угрозой ликвидации могут оказаться почти 70% особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Соответствующее скандальное решение приняло Минприроды Чувашии, утвердив своим приказом перечень ООПТ регионального и местного значения, в котором из 94 охраняемых территорий осталось только 29, остальные 65 упразднены. Официальные структуры называют это «обновлением сведений» и приведением перечня в соответствие с федеральным законодательством, заверяя, что ряд территорий впоследствии восстановят в статусе ООПТ.