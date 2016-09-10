Москва, 10 сентября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Росссельхознадзор) назвала условия для возобновления поставок сельскохозяйственной продукции из Турции. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил журналистам помощник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский, передает телеканал RT.

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Лавровский рассказал, что представители российских карантинных служб выезжали с проверкой на турецкие предприятия и склады хранения сельскохозяйственной продукции, предназначенной для российского рынка, где были выявлены некоторые нарушения. Без устранения этих нарушений осуществлять массовые поставки турецкой сельскохозяйственной продукции на российский рынок невозможно, подчеркнул Лавровский.

Сколько времени займет вопрос устранения этих нарушений — вопрос заинтересованности турецкой стороны, а также готовности сотрудничать и выполнять требования Россельхознадзора, подчеркнул чиновник.

Напомним, после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в ноябре 2015 года, Россия была вынуждена ввести санкции против Турции. Частью этих санкция является эмбарго на ввоз турецкой сельскохозяйственной продукции в Россию.

После некоторой нормализации российско-турецких отношений летом 2016 года, встал вопрос об отменен продовольственного эмбарго.