Медынь, Калужская область, 10 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум.



A.Savin Юрий Лужков

В канун 80-летия бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова ему присвоено звание «Почетный гражданин Медынского района» Калужской области, В соответствии с новым статусом экс — градоначальнику столицы вручены нагрудный знак и соответствующее удостоверение сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Как в частности, пишет по данному поводу газета Медынского района «Заря» Юрий Михайлович Лужков стал первым в списке людей, удостоенных столь почетного звания. Благодаря Лужкову было создано ОАО «МосМедыньагропром», давшее толчок поступательному развитию местных территорий.

Сегодня это градообразующее предприятие считается визитной карточкой города и района — о продукции, изготавливаемой здесь, знают далеко за пределами Калужской области. Юрий Лужков позаботился и о социальной инфраструктуре района: сельхозпроизводители живут в комфортабельных домах, их дети ходят в современные садики и учатся в красивой, оснащенной всем необходимым школе.

«На медынской земле живет много достойных людей. Но этого почетного звания, по решению районных депутатов, один раз в год будут удостаиваться лучшие из лучших жителей города и района, внесшие особый вклад в области экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, охраны здоровья, спорта, защиты прав и свобод граждан и, конечно же, пользующиеся непререкаемым авторитетом среди земляков», — подытоживает газета «Заря».

Напомним, усадьба бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова размером в два гектара находится в калужской деревне Обухово. Юрий Михайлович до сих пор дружен с калужским губернатором Анатолием Артамоновым. В Обухово у Лужкова огромная пасека с пчелами.