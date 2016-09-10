Бушир, Иран, 10 сентября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. «Росатом» приступил к возведению второй очереди строительства АЭС «Бушер» в Исламской Республике Иран. Об этом сегодня, 10 сентября, пишут «Ведомости».

atomic-energy.ru АЭС «Бушер»

Сообщается, что строительство второго энергоблока блока будет проходить с 2016 по 2024 годы, третьего — до 2026 года. Суммарная мощность двух новых энергоблоков составит 2100 МВт.

Сегодня в иранской провинции Бушер прошла торжественная церемония закладки первого камня второй очереди строительства АЭС. В церемонии принял участие глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, глава «Атомстройэкспорта» (АСЭ) Валерий Лимаренко, а также вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Кириенко подчеркнул, что Россия всегда выполняет свои обязательства перед зарубежными партнерами, вне зависимости от изменения политического климата в мире.

«Вторая очередь этого проекта — практический вклад «Росатома» в расширение российско-иранского сотрудничества и одновременно серьезный шаг по укреплению позиций России на мировом рынке мирных ядерных технологий в таком перспективном макрорегионе, как Ближний Восток», — сказал глава «Росатома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года «Росатом» передал в эксплуатацию Ирану первый энергоблок АЭС «Бушер».