Владикавказ, 10 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства России Северная Осетия получила 217 млн рублей. Как сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM, денежные средства предназначены для оказания адресной материальной помощи людям, пострадавшим от града и восстановления поврежденных объектов в населенных пунктах республики.

Град

Из указанной суммы, как рассказали в правительстве РСО-Алания, 10 289 человек получат по 10 тысяч рублей. В основном это жители трех сельских поселений Пригородного района и города Владикавказа. Стихия, которая обрушилась на регион в июне, снесла крыши многих домов, уничтожила сельхозпосевы и повредила объекты жизнеобеспечения. Власти республики подсчитали убытки и обратились за помощью в федеральный центр, чтобы оказать пострадавшим посильную помощь.

На региональном уровне руководством Северной Осетии были предприняты экстренные меры по ликвидации последствий ливневых дождей с градом. Удалось закупить шифер и раздать его в первую очередь людям с низкими доходами, пенсионерам. Коммунальные службы при активной поддержке МЧС восстановили электрические, газовые и водопроводные сети

Напомним, что в результате сильного града в республике были повреждены более 300 домов, в том числе и многоквартирных. Сельскому хозяйству был причинен ущерб в размере более 27 млн рублей. В настоящее время еще продолжаются ремонтные и восстановительные работы.