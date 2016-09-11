Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2016, 07:44 — ИА Регнум.



NAPARAZZI Ангелик Кербер

[[[flag-cz]]] Каролина Плишкова — [[[flag-de]]] Ангелик Кербер 1:2 (3:6 6:4 4:6)

Ангелик Кербер выиграла первый сет и, ведя во втором, проиграла его. Затем она уступала Каролине Плишковой в решающем сете 1:3. Но в нервной концовке третьего сета более высокая надёжность игры немецкой теннисистки принесла ей победу.

Со следующей недели Ангелик Кербер станет ещё и первой в рейтинге теннисисток.

Завтра, 11 сентября, в последний день турнира, станет известен победитель в мужском одиночном разряде. Это будет либо Новак Джокович, либо Стэн Вавринка.