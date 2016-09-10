Москва, 10 сентября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В Москве началось празднование Дня города. В торжественном мероприятии на Красной площади принял участие президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Дорогие москвичи, уважаемый Сергей Семенович, от всей души поздравляю с Днем города! Москва для всех граждан России — особый, родной, любимый город», — заявил Путин.

Он отметил, что с каждым годом столица преображается. В частности заявил, что 10 сентября состоялось открытие Московского центрального кольца (МЦК).

В концертной программе, которая началась в 12:00, приняли участие режиссер Сергей Михалков, звезды российской эстрады и танцевальные коллективы. Главной темой праздника стал кинематограф.

10 и 11 сентября Москва отмечает свое 869-летие. Для москвичей и гостей столицы подготовили более 1000 праздничных мероприятий и почти 300 концертов.