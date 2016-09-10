Ташкент, 10 сентября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Выдвижение кандидатов на выборах президента Узбекистана начнется с 30 сентября и завершится 20 октября, сообщил председатель ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов.

David Stanley Хива, Узбекистан

По его словам, ЦИК Узбекистана утвердила программу основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента.

«Все мероприятия, связанные с подготовкой и проведением выборов будут проходить открыто и гласно», отметил глава ЦИК.

Право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии. Политическая партия может выдвигать кандидата в президенты Узбекистана при условии, что она зарегистрирована министерством юстиции Узбекистана не позднее, чем за шесть месяцев до дня объявления о начале избирательной кампании.

Выдвижение кандидатов начинается за шестьдесят пять дней до выборов и заканчивается за сорок пять дней до выборов, осуществляется высшими органами политических партий. Высший орган политической партии может выдвинуть одного кандидата в президенты. Политическая партия правомочна выдвинуть кандидата только из числа членов своей партии или беспартийного.

Досрочные выборы президента в Узбекистане пройдут 4 декабря. Они проводятся в связи с кончиной президента Ислама Каримова.

Президент Узбекистана Ислам Каримов был доставлен в больницу 27 августа около в 09:00 в бессознательном состоянии. Спустя несколько дней, 2 сентября, в 20:15 по местному времени наступила остановка сердца, а в 20:55 у Ислама Каримова была констатирована биологическая смерть.