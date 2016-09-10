Мурманск, 10 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум.



Рыба

Те причалы в России, которые остались в государственном ведении, ни в коем случае нельзя приватизировать. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, отвечая на вопрос об административных барьерах, с которыми сталкиваются российские рыбаки, заявил заместитель министра сельского хозяйства — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Вы знаете, что сейчас приватизирован Мурманский рыбный порт, когда государство могло влиять на эти процессы, мы могли оперативно вмешиваться и заниматься регулированием, — напомнил Шестаков. — Сейчас заниматься этим становится все сложнее и сложнее. Эта инфраструктурная составляющая становится узким горлышком для поставок рыбы на внутренний рынок. Это большая проблема, которую нужно решать на государственном уровне. И, на самом деле, те причалы, которые остались в государственном ведении, ни в коем случае нельзя приватизировать, это единственная возможность, которая есть у государства: заставлять собственников припортовой инфраструктуры заниматься перевалкой рыбы, а не другими, более высокодоходными, высоколиквидными грузами. Если мы потеряем эти причальные стенки, именно рыбных терминалов, рыбных портов, то, к сожалению, мы и потеряем перевалку рыбы».

Напомним, летом этого года в рыбном порту Мурманска заявили, что вынуждены заниматься диверсификацией своей деятельности. Как сообщало ИА REGNUM, одна из причин происходящего заключается в том, что из-за активной работы отечественных рыбопромышленников на экспорт в регионе снижается грузооборот рыбопродукции.

«Если сейчас взять холодильные мощности вообще в целом Российской Федерации, их практически в 7 раз меньше, чем в той же Южной Корее, — отметил Шестаков. — А если говорить о качестве этих холодильных мощностей именно на портовых территориях, то это просто несопоставимые вещи. Основная задача государства — за счёт той оставшейся государственной по сути дела собственности заставить эти инфраструктурные предприятия, холодильные мощности работать».

Отвечая на вопрос о чрезмерном давлении на мурманских рыбаков со стороны представителей силовых ведомств, глава Росрыболовства отметил, что «работа по избавлению от этих административных барьеров ведётся».

«Она ведётся и министерством сельского хозяйства, — отметил Шестаков. — Сейчас принимаются дополнительные условия для того, чтобы была электронная сертификация, для того, чтобы не требовалось каких-то дополнительных отвлечений, не проводилось тотальных лабораторных исследований. Нельзя допустить тотального ухода государства от контроля. Очень важно найти правильный баланс и зачастую есть перегибы на местах. Но с каждым конкретным перегибом, который есть, с ним нужно разбираться».

Напомним, «перегибы» стали причиной того, что суда, в частности, рыболовецкой компании «Робинзон» перестали заходить в Заполярье.

Как сообщало ИА REGNUM, у бизнесменов возник конфликт с силовиками, которые заявили о своём намерении перевзвешивать поставляемую в порт рыбопродукцию. По итогам проверок на капитанов стали заводить уголовные дела по статье «контрабанда» и те, в свою очередь, стали отказываться от захода в порт Мурманск. Отметим, с уходом из рыбного порта одной из крупных промысловых компаний на Северном бассейне, предприятие теряет порядка 36 миллионов рублей выручки.