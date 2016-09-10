Москва, 10 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не поддерживает иск партии «Гражданская платформа» против Партии народной свободы (ПАРНАС) о снятии последней с выборов в Государственную думу РФ. Об этом сегодня, 10 сентября, заявила журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова, передает «Эхо Москвы»

Эмблема ЦИК

Памфилова заявила, что ЦИК не поддерживает иск «Гражданской платформы» о снятии федерального списка партии ПАРНАС на выборах в Госдуму. Свою позицию ЦИК представит на заседании Верховного суда России 12 сентября.

Председатель ЦИК заверила, что комиссия сделает все возможное, чтобы все зарегистрированные на выборах партии дошли до Единого дня голосования 18 сентября. «Чтобы у наших граждан было полноценное право самим сделать выбор по всему политическому спектру представленных партий», — подчеркнула Памфилова.

Напомним, «Гражданская платформа» подала иск в Верховный суд РФ против партии ПАРНАС, с требованием снять партию с выборов в Госдуму. Руководство «Гражданской платформы считает», что представители ПАРНАСа в ходе теледебатов в рамках предвыборной кампании сделали заявления экстремистского характера в адрес руководства Российской Федерации.