Тамбов, 10 сентября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Тамбовской области, возможно, скоро снова разрешат делать ставки. В июле Николай Исаков, председатель Совета Ассоциации конно-спортивных тотализаторов, обратился к главам администраций и к законодательным органам регионов с предложением внести изменения в региональные законодательства об отмене азартных игр. Сейчас Тамбовская областная администрация рассматривает этот вопрос, пишут «Аргументы и Факты. Тамбов». В случае изменения закона запрет на некоторые игры будет снят.

Скачки

Как подчеркнул Евгений Матушкин, председатель Тамбовской областной Думы, изменения коснутся исключительно деятельности по организации и проведению азартных игр на тотализаторах, где заключается пари на конные скачки и бега. Он подчеркнул, что «полного снятия запрета на азартные игры не будет».

Как пояснили в Тамбовской областной федерации конного спорта, на скачках ипподрома имени С.М.Буденного никогда не использовались тотализаторы, более того — вход всегда был свободный. Возможно, это одна из причин того, что ипподром сегодня нерентабелен и нуждается в передаче в областную собственность, считает Валерий Михайлов, известный тамбовский коневод. Введение ставок, по его мнению, может дать ипподрому дополнительное финансирование и реанимировать тамбовский конный спорт.

Администрации Тамбова грозит штраф за разрытые дворы, оставшиеся без асфальта, сообщил «Тамбовский меридиан». Газета пишет, что в отношении городской администрации возбуждено дело по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Как выяснилось, поводом стала жалоба, с которой обратились в прокуратуру жильцы дома №161 по ул. Советской. В обращении жители указали на то, что после ремонта на теплосетях, который производило МУП «ТИС», асфальт во дворе дома до сих пор не восстановлен, хотя эти работы должны быть проведены до 1 мая 2016 года. К тому же в ходе проверки выяснилось, что этот дом — далеко не единственный в списке адресов, где МУП «ТИС» не привело в порядок территорию после раскопок. В настоящее время предприятием не восстановлено благоустройство территорий после более чем 300 разрытий.

Ситуация усугубляется тем, что у МУП «ТИС» отсутствуют средства, производственный персонал и спецтехника. Счета МУП с марта 2016 года арестованы на основании судебных решений по искам ПАО «Квадра». По мнению прокуратуры, собственными силами, без вмешательства администрации города, восстановить благоустройство территорий предприятие не может. Для устранения нарушений законодательства о благоустройстве прокуратурой главе города было внесено представление. Однако по истечении установленного законом срока представление рассмотрено не было. За умышленное невыполнение требований прокурора возбуждено административное производство.

О новых направлениях сотрудничества Белоруссии и Тамбовской области пишет «Российская газета». Товарооборот набирает темп. Оба региона торгуют друг с другом продукцией машиностроения, легкой, химической, пищевой промышленности. Тамбовская область выбирает минские автобусы «МАЗ», работающие на природном газе. Только в этом году областной центр приобрел 18 таких машин и намерен дальше ежегодно пополнять за их счет свой автопарк. А еще тамбовчане по достоинству оценили лифты могилевского производства — сегодня они занимают на областном рынке 25−30%. Востребованы у местных жителей и белорусские мясо-молочные продукты. В обратном направлении следуют пигменты и другие продукты химической переработки, предназначенные для легкой и строительной промышленности и других отраслей, цементно-стружечные плиты для домостроения.

Белорусский экспорт в регион составил в I полугодии нынешнего года 10 млн долларов и увеличился по сравнению с данными годичной давности более чем на четверть. На 7% вырос импорт. Итого — 17 млн взаимной торговли, что на более чем на 18% выше I полугодия прошлого года.

Тему взаимовыгодного сотрудничества, но уже в культурной сфере, продолжили «Аргументы и Факты. Тамбов». Более 50 руководителей крупнейших музеев России во главе с генеральным директором государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским приехали на три дня в Тамбов, чтобы провести выездное заседание президиума союза музеев России. Глава региона Александр Никитин обсудил с руководителем Эрмитажа вопросы сотрудничества в сфере музейного дела, культуры и туризма. Во время беседы стороны пришли к выводу: наличие интересных, красивых, современных музеев, несомненно привлечет в регион новых и новых туристов. Александр Никитин поделился с гостем информацией об интересных событиях, которые скоро ожидаются на Тамбовщине: фестиваль «Песни над Цной», Покровская ярмарка. День садовода в Мичуринске.

На подготовку к зиме в Тамбове потрачено 416 млн рублей, сообщило «Житье-Бытье». Для сравнения: в 2015-м эта цифра была вдвое меньше — 171 млн рублей. В регионе работу ЖКХ обеспечивают 237 котельных. Из них 214 уже готовы к зиме. Летом работы по реконструкции были проведены в 14 котельных. Две старых были закрыты — по улицам Пензенской, 20 и Володарского, 2а. В рамках реконструкции на котельной по улице Рабочей, 16 полностью заменили оборудование. Помимо этого, будут переложены три участка тепловых сетей от нее. Повсеместно на финишную прямую вышли работы по замене оборудования, прочистке котлов. К 1 октября должны завершиться все работы по подготовке к отопительному периоду.

О «Празднике русского сарафана», прошедшем в селе Изосимово Мичуринского района, сделало репортаж «Наше слово». В ежегодном, проходящем уже в третий раз празднике приняли участие гости из Тамбова, Мичуринска, Рассказово, Первомайского района. Помимо демонстрации сарафанов, все желающие могли попробовать блюда местной кухни — каши, приготовленные делегациями сельсоветов района по старинным рецептам, посмотреть и приобрести изделия ремесленников, поучаствовать в конкурсах.

«Тамбовский меридиан» рассказал об открытии в деревне Красненькая врачебного участка. До недавнего времени более 7 тысяч человек, проживающих в Красненькой и селе Донском, получали медицинскую помощь в ветхих помещениях с печным отоплением. Это вызывало множество жалоб и нареканий. Руководство области пообещало исправить ситуацию и обустроить здесь новый врачебный участок. И вот в сентябре он открыл свои двери для первых пациентов.

На приобретение помещений для врачебного участка было выделено 8 млн рублей из бюджета области. Еще на 2,5 млн рублей из средств Фонда обязательного медицинского страхования сделали ремонт, закупили необходимое медицинское оборудование и компьютерную технику, установили системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности.