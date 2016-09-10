Киев, 10 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел своей страны Павлу Климкину проинформировать Российскую Федерацию о невозможности проведения выборов в российскую Государственную думу «на украинской территории». Об этом сегодня, 10 сентября, написал в своем Twitter пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Напомним, ранее депутаты Верховной рады Украины призвали зарубежных коллег ни при каких обстоятельствах не признавать результаты выборов в Крыму. Также Верховная рада просит зарубежные парламенты обнародовать официальные заявления о «нелегетимности признания результатов выборов в Государственную думу России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать во внимание позицию Украины по выборам в Крыму, так как полуостров — это часть Российской Федерации.

Выборы в Госдуму пройдут в Единый день голосования — 18 сентября.