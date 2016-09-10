Чебоксары, 10 сентября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков собрал на этой неделе пресс-конференцию — вторую за нынешний избирательный цикл. И, скорее всего, последнюю перед днём голосования. И если в первую, июльскую встречу зал был переполнен желающими задать вопросы председателю Центризбиркома, то на этот раз пришло гораздо меньше участников. Пресс-конференция состоялась в режиме свободного микрофона и без ограничений по вопросам, заняв около часа. Цветков не уходил от неудобных вопросов, при этом выглядел усталым, порой выдавливая из себя ответы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков

Основные акценты были сделаны на ажиотаже вокруг открепительных удостоверений, которые могут использоваться «как технологии», что «безусловное зло». И двойниках депутатов, которых Цветков назвал уже «фантомами»: всю избирательную кампанию они проводят исключительно в судах. При этом «фантомы» демонстративно заточены только против кандидатов от «Справедливой России» — единственный двойник единоросса был снят с выборов решением ЦИК Чувашии. Предвыборная кампания, как и последняя сессия Госсовета, ещё раз продемонстрировала, что в Чувашии за голоса избирателей по-настоящему борются только две парламентские партии из четырёх — «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

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«Безусловное зло»

Говоря о предвыборной ситуации в регионе, Александр Цветков начал с выдачи открепительных удостоверений. Он сообщил, что на выборы в Госдуму и Госсовет в Чувашии напечатано почти 4 млн млн избирательных бюллетеней. При этом на каждый уровень парламентских выборов предусмотрено по 38 тыс. открепительных удостоверений, из них по состоянию на 7 сентября выдано около 5 тысяч.

«Цифра не маленькая, сразу хочу это отметить, но и не самая большая», — дал свою оценку Александр Цветков, напомнив, что на прошлых выборах в Госдуму открепительные талоны в Чувашии получили около 40 тыс. человек, на выборах президента России — почти 60 тысяч.

Глава регионального Центризбиркома отметил, что «это важная гарантия реализации избирательных прав», но «нужно бороться с тем, чтобы открепительные удостоверения использовались как технологии». И выделил «два варианта» «серых, грязных технологий». Это подделка талонов и последующее использование копий. И «сговор между теми, кто реализует эту технологию, и членом избирательной комиссии», когда открепительный талон не изымается.

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«Нужно бороться с принуждением, когда избирателей по каким-то неведомым причинам заставляют получать открепительные удостоверения. Это зло, это безусловное зло», — сказал Цветков, отметив, что есть прокурорские представления в адрес руководителей отдельных организаций.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия была названа в числе регионов-лидеров по выдаче открепительных удостоверений. Со слов участников выборного процесса, помимо бюджетников, которых заставляют брать талоны, ажиотаж наращивают и приезжающие из Москвы люди с пачками нотариально заверенных доверенностей от чувашских гастарбайтеров. Помимо этого, в регионе родилось пиаровское ноу-хау под видом информирования избирателей: в одном из районов республики появились объявления со слоганом «Выезжаешь — получи открепительное удостоверение». Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, говоря об ажиотаже вокруг открепительных, высказала мнение, что у «начальства мозгов просто нет».

Кандидаты-фантомы

Была поднята скандальная тема кандидатов-однофамильцев, которые в эти выборы собрали рекордное число подписей и всю избирательную кампанию появляются только в судах. При этом «двойники» есть только у депутатов-справороссов — появившегося однофамильца кандидата-единоросса лихо сняли решением избирательной комиссии.

«Я бы уже их не кандидатами-двойниками называл. Я бы их сейчас называл кандидатами-фантомами. Потому что они не ведут никакой избирательной кампании, не встречаются с избирателями, нет ни одного агитационного материала от этих избирателей, зато активно участвуют в судах», — констатировал Александр Цветков. Но сегодня эта технология не является незаконной и используется сегодня «всеми против всех».

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«Единственное, что мы можем противопоставить — тщательнее проверять подписные листы. Мы действительно очень внимательно проверяли подписные листы кандидата-самовыдвиженца Николаева Олега Алексеевича (выдвинутого в округе, где баллотируется депутат Госсовета от «Справедливой России» Николаев Олег Алексеевич). Очень внимательно. И эксперт проверял, и управление по вопросам миграции МВД по нашему запросу проверяло данные. Но подписи реально качественные. Хорошие, качественные. Бумагу не жалели. На одном листе было по три подписи, то есть если лист бракуется, то бракуются только три подписи, а не 10−15, как у некоторых других кандидатов», — сообщил председатель регионального Центризбиркома.

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В то же время, двойник Романа Каляева, выдвинутого на выборах в Госсовет Чувашии от «Единой России», был снят «из-за недостаточного количества достоверных и действительных подписей». «Мы оставили в силе постановление окружной избирательной комиссии — Ленинской территориальной — об отказе в регистрации Каляеву Роману Викторовичу. О технологии двойников мы все знаем. Это оппонент Каляева Романа Евгеньевича, действующего… ну, одного из кандидатов в депутаты по этому округу (от «Единой России»)», — оговорился Александр Цветков. Самовыдвиженец Каляев направил жалобу в ЦИК России, которая находится на рассмотрении.

Жалобная статистика

За период избирательной кампании в Чувашии подано около 200 жалоб, «прошла череда судов». «Жалобы самые разные. Есть обоснованные, есть относительно обоснованные. Но большинство жалоб не подтверждается», — сказал Александр Цветков.

Решением судов в Чувашии были сняты четыре ранее зарегистрированных кандидата. Это Алексей Шурчанов, Александр Андреев (КПРФ), самовыдвиженец Владимир Свешников (член партии «Единая Россия») и Евгений Ильин (партия пенсионеров за справедливость). «Я считаю, что это недостаток в работе в первую очередь территориальной избирательной комиссии», — признал глава ЦИК Чувашии, высказав мнение, что в отношении Шурчанова, Андреева и Свешникова «комиссии должны были сами выявить эти недостатки, дать возможность кандидатам их устранить». У Ильина «форма подписного листа не соответствовала требованиям закона», поэтому «комиссия обязана была сама отказать в регистрации».

«Сейчас суды продолжаются. Были поданы ещё два административных иска об отмене регистрации двух кандидатов в депутаты Государственной думы — оба эти кандидата представляют партию «Справедливая Россия». Кандидат Данилов (экс-единоросс, баллотирующийся от КПРФ Григорий Данилов) подал иск об отмене регистрации кандидата Аксакова (депутат Госдумы Анатолий Аксаков). Кандидат Николаев подал иск об отмене регистрации кандидата Николаева — это ответный иск», — сообщил Александр Цветков, предположив, что «судебных перспектив у обоих этих исков не так уж много».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Чувашии ушли в суды. В августе в республике довели до суда и до штрафа в 100 тыс. рублей «Единую Россию». Сняли с выборов в Госсовет некогда видного единоросса, самовыдвиженца, директора крупного вурнарского предприятия Владимира Свешникова и сына лидера чувашских коммунистов, кандидата от КПРФ в региональный парламент Алексея Шурчанова. Довели до абсурда и анекдота ситуацию против главы комитета Госдумы («Справедливая Россия») Анатолия Аксакова.