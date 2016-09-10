Вашингтон, 10 сентября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп шокирован тем, что американские правоохранительные органы не привлекают кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон к ответственности за совершенные ею преступления. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трамп заявил, что Клинтон не была бы привлечена к ответственности, даже если бы совершила убийство на глазах у толпы.

«Она настолько хорошо защищена, что она могла бы прийти на эту арену сейчас, выстрелить в кого-то на глазах у 20 тыс. человек, и она бы не была предана суду, так?» — сказал республиканский кандидат.

Он подчеркнул, что просто шокирован её безнаказанностью, и тем, что это происходит в США.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал решение ФБР не возбуждать уголовного дела против Клинтон, которая будучи государственным секретарем допустила масштабную утечку секретной информации.