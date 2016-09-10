Москва, 10 сентября, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 10 сентября.

Шайбы

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) 1: 2 (0:0 0:1 1:1)

(0:0 0:1 1:1) «Металлург» (Магнитогорск) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 3:1 (0:0 1:0 2:1)

(0:0 1:0 2:1) «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) 1: 3 (1:2 0:1 0:0)

(1:2 0:1 0:0) «Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) 1:0 (1:0 0:0 0:0)

(1:0 0:0 0:0) «Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Московская область) 3:2 Б (0:0 2:1 0:1 0:0 1:0)

Б (0:0 2:1 0:1 0:0 1:0) ХК «Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) 6:5 (2:1 3:2 1:2)

(2:1 3:2 1:2) «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) 3:1 (1:0 2:0 0:1)

Минское «Динамо» обыграло в Уфе «Салават Юлаев», а московское — в Нижнекамске «Нефтехимик».

«Магнитка» побеждает финский «Йокерит» и напоминает всем, кто владеет Кубком Гагарина. В Дивизионе Харламова они лидируют вместе с казанским «Ак Барсом», а вот в чемпионате в целом у них только девятое и десятое места.

«Спартак» обыграл «Амур» и стал первым в Дивизионе Боброва, опередив питерский СКА.

Гости с Дальнего Востока «Адмирал» и «Куньлунь РС» и уже упомянутый «Амур», свои матчи проиграли. После этих матчей ХК «Сочи» стоит в таблице выше среднего, а «Торпедо» уже и вовсе чисто третье в чемпионате.

Завтра, 11 сентября, в КХЛ будет сыграно шесть матчей.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.