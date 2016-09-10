Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Полуфиналы в мужском одиночном разряде завершились в четырёх партиях.

Теннисный корт

Новак Джокович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция) 3:1 (6:3 6:2 3:6 6:2)

(6:3 6:2 3:6 6:2) Станислас Вавринка (Швейцария) — Кеи Нисикори (Япония) 3:1 (4:6 7:5 6:4 6:2)

Монфис в игре против Джоковича не показал тенниса, соответствующего уровню полуфинала US Open. Третий сет Джокович проиграл ему сам.

Кеи Нисикори хорошо начал полуфинальный матч, но не выдержал его напряжения. Возможно, слишком много сил он оставил в четвертьфинале против Энди Маррея. Вавринка был сильнее и теперь сыграет в финале с Новаком Джоковичем.

Мужской финал пройдёт в воскресенье, 11 сентября, а в субботу пройдёт женский финал, в котором встретятся Каролина Плишкова и Ангелик Кербер.

Последняя из россиян Анастасия Потапова проиграла четвертьфинал в соревнованиях девушек. Увы.