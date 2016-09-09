Рим, 10 сентября, 2016, 00:20 — ИА Регнум. Целью внутренней политики Владимира Путина, как считает итальянская газета Corriere della Sera, является закладка основы для светлого будущего России после собственного ухода. Как считает издание, Путин в последнее время изрядно «подчистил» кадровые ряды руководящего аппарата с одной целью — поставить своих людей на ключевые поста.

ИА REGNUM

Внезапная замена верного Сергея Иванова, главы администрации президента, — «это всего лишь верхушка айсберга». Старый товарищ по КГБ, который знает Владимира Путина с семидесятых годов, направлен «ухаживать» за окружающей средой, заменен молодым и ранее неизвестным Антоном Вайно. Неожиданный ход, но он является частью общей стратегии полного обновления кадров. Прочь старые друзья, те, которые были на «ты» с боссом. Прочь неэффективные местные лидеры, старые и, возможно, даже коррумпированные. Нужны свежие силы, в основном мужчины, намного моложе своих предшественников и которые зависят во всех отношениях от того, кто их назначил — от Владимира Владимировича Путина. По большой части они должны быть выходцами из ФСБ.

В статье не раз подчеркивается, что Путин после 2018 года уйдет и эта «настоящая революция» началась постепенно с целью вывести Россию на последнюю фазу правления Путина. Эти маневры должны создавать правящий класс будущего, тот, который возьмет на себя бразды правления страной, когда Владимир Владимирович уйдет. В том числе и новый президент. Конечно, все должно быть под контролем, и управлять должны люди с проверенной верностью. Это позволит избежать риска «асимметричных атак» с уличными демонстрациями, призванными создать хаос и, возможно, чтобы оправдать некоторое внешнее вмешательство. Как пишет автор статьи, для чекистов (так любят называть себя люди, которые сегодня, как Путин, являются выходцами секретных служб) старый главный противник всегда то же самый — Соединенные Штаты Америки. В качестве примера укрепления власти приводится создание Национальной гвардии, «мощной вооруженной структуры, состоящей из 400 тысяч обученных солдат, во главе с командирами, лояльными царю». «Молчаливая революция мужчин в погонах» началась с внезапного увольнения четырех губернаторов, трех президентских представителей в крупных регионах страны и посла на Украине. Пятидесятилетний Зиничев теперь в стратегической Калининградской области, расположенный между странами Прибалтики и Польши. 47-летний Миронов является новым губернатором важной Ярославской области; 39-летний Овсянников оседает в стратегическом городе Севастополе.

В прошлые месяцы были отправлены восвояси старые друзья. Руководитель железных дорог Владимир Якунин, товарищ по даче Путина в середине девяностых. Затем глава федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, руководитель таможенный службы Бельянинов. Весь государственный аппарат внимательно изучен и контролируется, в том числе руководители среднего звена. На место тех, которые могли бы в один прекрасный день заявить о своем значении и, возможно, создать группу независимой власти, пришли люди, которые полностью зависят от президента. Конечно, новые приходят из секретных служб.

По данным, которые приводит газета, во время правления президента Медведева силовиков в России было не более 20% среди высших должностных лиц. Теперь число выросло до 47%. «Путин не только опирается на них, но он знает, что все чекисты думают, как он. Они понимают, что значит враг. Другие люди могут думать, что на Западе есть и друзья России, но силовики знают, что есть только враги. Они были обучены так думать», — утверждает издание. «В основе всего лежит один факт, президент научился не полагаться на кого-либо. Путин верит только в миссию, которую он сам для себя придумал: привести Россию к великому будущему».