София, 10 сентября, 2016, 00:08 — ИА Регнум. Представители «Болгарского энергетического холдинга», Национальной электрической компании Болгарии, российских «Росатома» и «Атомстройэкспорта» провели 9 сентября первое заседание рабочей группы по вопросам, связанным с нереализованным проектом строительства в Болгарии АЭС «Белене». Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Болгарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

dmstr.ru Корпус реактора для АЭС «Белене»

Отмечается, что перед рабочей группой «стоит задача обсудить дальнейшие шаги, касающиеся исполнения решения Международного арбитражного суда в Женеве иран на АЭС «Белене».

«Основной вопрос в ходе встречи был связан с уточнением сумм основного долга и процентов, определённых с решением Международного арбитражного суда в Женеве по делу АЭС «Белене» в июне 2016 года, и вариантов оплаты с болгарской стороны. Эти варианты предстоит уточнить в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В переговорах также приняла участие министр энергетики Болгари Теменужка Петкова. Как сообщается, «обе стороны выразили уверенность, что в ближайшие недели конструктивный диалог будет продолжен».

Напомним, Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве 14 июня обязал Национальную энергетическую компанию Болгарии выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро в связи с прекращением реализации проекта АЭС «Белене». Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек. Вынесенный вердикт является окончательным.

В правительстве Болгарии заявили, что рассчитывают продать построенные российской стороной реакторы для электростанции, один из которых уже готов, а второй — готов частично, Ирану, либо Индии, где российская компания также ведёт строительство АЭС, и из вырученных средств расплатиться с «Атомстройэкспортом». Между тем руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи после визита Бойко Борисова в Тегеран в середине июля дал понять, что иранская сторона может закупить у Болгарии «некоторое оборудование по приемлемой цене», но её не интересуют «реакторы — second hand». Оппозиция в парламенте Болгарии тем временем настаивает на возобновлении строительства АЭС «Белене» с учётом того, что всё заказанное оборудование для электростанции уже практически готово.