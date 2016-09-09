Харьков, Украина, 10 сентября, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Футбольный матч седьмого тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» завершился вничью со счетом 1:1, сообщает «Р-Спорт».

shakhtar.com Дентиньо

Встреча проходила в Харькове. Счет открыли киевляне, когда Олег Гусев реализовал пенальти на 24-й минуте. Футболисты «Шахтера» ответили голом Дентиньо, забитым на 75-й минуте встречи.

Для «Шахтера» это первая ничья в нынешнем сезоне. Ранее футболисты донецкого клуба одержали шесть побед в шести стартовых турах. «Шахтер» остается лидером турнирной таблицы чемпионата Украины, заработав 19 очков, а киевское «Динамо» стоит на второй строчке с 16 очками.