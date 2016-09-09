Париж, 9 сентября, 2016, 23:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро говорит, что конституционный суд Габона должен «прозрачно и беспристрастно» оценить итоги выборов президента, передаёт The Associated Press.

Foreign and Commonwealth Office Али Бонго

9 сентября Эро в своём заявлении отметил, что верховный суд бывшей французской колонии должен рассмотреть претензию, предъявленную кандидатом от оппозиции Жаном Пингом. Последний обвиняет действующего президента Али Бонго Ондимба в мошенничестве.

По официальным результатам, 27 августа Бонго с перевесом менее 2% выиграл президентские выборы. Второй тур конституцией Габона не предусмотрен.

Пинг, который добивается свержения семьи, которая более 40 лет управляет богатой нефтью страной Центральной Африки, уже объявил себя победителем.

Наблюдатели Европейского союза говорят, что обнаружили несоответствие в результатах голосования в провинции, являющейся опорой Бонго. Там явка составила 99,93 процента.