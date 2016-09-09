Лондон, 10 сентября, 2016, 00:10 — ИА Регнум. «Первый министр страны Никола Стерджен говорит, что после того, как Великобритания проголосовала за «брекзит» шансы Шотландии на выход из состава Соединенного Королевству значительно возросли, — пишет корреспондент издания Пабло Гимон. — Дело в том, что население этой северной британской территории изначально выступало за сохранение членства Лондона в ЕС. Теперь же сепаратистские тенденции только усиливаются».

Шатландская волынка

По словам автора, 62% населения готовы проголосовать за независимость государства от британской короны, зато при этом остаться в Евросоюзе. Ровно такое же количество шотландцев выступали против «брекзита» 23 июня.

«Стерджен признала, что на этой неделе эксперты руководимой ею Шотландской национальной партии (SNP) всерьез занялись подготовкой законодательной базы для проведения повторного голосования за отделение от Великобритании. С того момента, когда в 2014 г. сторонники независимости с небольшой разницей проиграли первый референдум, популярность SNP растет чуть ли не ежедневно, — утверждает Гимон. — Правда, не все в Шотландии считают, что победа индерендентистам гарантирована. Есть аналитики, владеющие информацией, почерпнутой из неких независимых соцопросов, утверждающие, что ситуация вовсе не так безоблачна, как кажется».

И эти независимые показывают, что SNP может снова проиграть, хотя и еще меньше, чем два года назад. Поэтому сейчас националисты займутся всерьез обеспечением гарантий победы: второго референдума они, по-видимому, смогут добиться, а вот шанса на третий, если вновь проиграют, уже не останется, резюмирует испанский журналист.