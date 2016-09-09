Лондон, 9 сентября, 2016, 23:37 — ИА Регнум. «Что бы он ни говорил о том, что до сих пор не решил, идти на выборы или нет, всем здравомыслящим экспертам ясно: в 2018 году Владимир Путин будет баллотироваться в президенты России, — убежден корреспондент издания Чарли Пит. — Он пойдет на выборы и победит, это без сомнения. И за 6 лет нового срока натренирует своего преемника. По мнению Путина, правильному человеку, способному и желающему расти, надо дать возможность работать и расширять сферу деятельности».

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению Пита, «уже сегодня стоит присмотреться повнимательнее к экс-телохранителю президента Алексею Дюмину, поставленному губернатором Тульской области и новому главе администрации Антону Вайно. Их не зря подняли так высоко. Обоим по 44 года — это как раз те, которых можно отнести к молодым, но зрелым политикам».