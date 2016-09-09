Вашингтон, 9 сентября, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который позволяет гражданам США подавать иски против государств, поддерживающих терроризм. Об этом сегодня, 9 сентября, пишет The Guardian.

Al Jazeera English Хадж

Суть этого законопроекта заключается в том, что граждане США смогут подать иски против Саудовской Аравии, которая, как считают очень многие в США, косвенно причастна к деятельности бывшего «террориста №1» Усамы Бен Ладена и устроенной им террористической атаки на Нью-Йорк в 2001 году.

Саудиты крайне резко отреагировали на продвижение этого законопроекта по этажам американской власти. Они заявили, что в том случае, если законопроект будет принят, Саудовская Аравия распродаст все свои активы в США на сумму более $700 млрд.

Стоит отметить, что нынешний президент США Барак Хуссейн Обама заявил, что не станет подписывать этот законопроект и наложит на него президентское вето.

Бен Ладен происходит из аристократической семьи Саудовской Аравии. Он был завербован ЦРУ для организации поставок американского оружия афганским моджахедам для борьбы с Ограниченным контингентом Советских войск в Афганистане и просоветским афганским режимом.